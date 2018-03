Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

La partita di calcio del Campionato di Eccellenza in programma per domenica 4 marzo tra Busalla ed Imperia, a causa del maltempo, è stata rinviata a data da destinarsi.

La partita di calcio del Campionato di Eccellenza in programma per domenica 4 marzo tra Busalla ed Imperia, a causa del maltempo, è stata rinviata a data da destinarsi