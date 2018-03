Bordighera| Un incendio su un terrazzo,le cui cause sono ancora da chiarire, ha fatto intervenire i Vigili del Fuoco in via Grado a Bordighera in pieno centro città.

A prendere fuoco il terrazzo di un appartamento. All’arrivo dei Vigili del Fuoco l’inquilino ha aperto la porta facendoli intervenire. Qui la vicenda si complica infatti l’uomo che dichiarava di non essersi accorto dell’incendio si scagliava contro la compagna accusandola di volerlo uccidere col fuoco. E’ stato bloccato dopo una colluttazione con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

La vicenda ora è in fase di ricostruzione da parte delle autorità.