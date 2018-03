Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 3 marzo alle 12 nel programma total green di Rete 4 “Parola di Pollice Verde” condotto da Daniela e Luca Sardella sarà di scena la Mimosa di Seborga. Questa settimana “Parola di pollice verde” promuove e valorizza la mimosa di Seborga. La giovane Daniela Sardella mostrerà le coltivazioni di mimosa e di ginestra, il confezionamento dei mazzi di mimosa nella cooperativa Agroflor e la realizzazione della crema mani alla Mimosa, prodotta dai laboratori San PietroLAb di Mattia Brunazzi & Co di Diano San Pietro che da quest’anno accompagnerà la promozione dei fiori dell’Agroflor.