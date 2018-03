Proseguono le operazioni di monitoraggio della Polizia Municipale di Imperia che, durante un controllo stradale, ha individuato un nuovo caso di illecito nel trasporto rifiuti.

E’ stato infatti individuato e fermato dagli agenti, un quarantenne imperiese che, a bordo dell’autocarro utilizzato per il suo lavoro, trasportava materiale pericoloso e classificato come rifiuto speciale, nella fattispecie delle batterie esauste.

All’uomo, titolare di partita iva, con l’apposito formulario non compilato e risultato privo delle apposite autorizzazioni, è stato sequestrato il mezzo e la Polizia Municipale ha proceduto con regolare denuncia, che avrà risvolti penali, come previsto dalla legge in materia.