Il classico periodo del carnevale è passato da qualche giorno, ma il Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi, forte del suo antico legame con le tradizioni locali e con la città, propone sabato 3 marzo in piazza San Giovanni, nel centro storico di Oneglia, inizio ore 14,30 il suo “Carnevale in piazza”, riservato ai bambini e ai loro familiari (genitori, nonni, zii ecc).

In queste ultime due settimane le condizioni atmosferiche non certamente favorevoli, hanno obbligato i dirigenti del Comitato ad un duplice rinvio, con la speranza che il terzo tentativo possa essere finalmente quello favorevole.

Anche in questa occasione saranno il duo “ Marbella & Fortunello “ a creare quella particolare atmosfera di allegria e divertimento che in questi ultimi anni ha sempre caratterizzato il

“ carnevale di san Giovanni “, con una via e piazza omonima piena di tante “ mascherine “ e molta gente ( giochi, musica, baby dance, estrazione premi a sorteggio, distribuzione dolci, lancio di coriandoli e stelle filanti, sfilata di tutte le maschere e premiazione finale dei costumi più originali ).

Dice Marco Podestà: “Tempo permettendo, spero che la nostra forte volontà di regalare alla città alcune ore di allegria e festa possa essere finalmente premiata …. in piazza ci saranno anche i cuochi della festa che prepareranno per tutti le tradizionali “ frittelle di mele “ che da sempre accompagnano questo particolare periodo dell’anno …. al momento le previsioni meteo non sono favorevoli, ma noi ugualmente vogliamo provarci, se così non fosse possibile, pazienza, se ne riparlerà il prossimo anno. Ricordiamo che il “ Carnevale di san Giovanni “ si svolgerà sotto il patrocinio del Comune e il sostegno e collaborazione della Parrocchia di San Giovanni battista, della Polizia Municipale e dell’azienda Tekno Service. Vi aspettiamo numerosi …. ancora una volta “Ineja c’è”.