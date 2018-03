Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Giorgio Mulè, candidato alla Camera de Deputati nel collegio uninominale Sanremo-Imperia e capolista di Forza Italia nel plurinominale Liguria 1, domenica 4 marzo alle 11.30 si recherà a votare presso il seggio 44 in Piazza Ulisse Calvi a Imperia.

