E’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Imperia la 19enne originaria della provincia di Torino che questa notte a Imperia, ha riportato una profonda ferita da taglio al braccio destro con lesione dell’arteria al culmine di una lite con il fidanzato di 28 anni, ferito alla testa. Il giovane avrebbe detto che la 19enne si è ferita dopo aver abbattuto una porta a vetri. Gli investigatori hanno trovato sangue su coltelli da cucina e su frammenti di vetro. Entrambi i giovani erano sotto l’effetto dell’alcol.

Imperia, 19enne in prognosi riservata dopo esser stata gravemente ferita dal fidanzato