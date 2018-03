Per due giorni, il 17 e 18 febbraio, associazioni ed avvocati si sono mobilitati alla frontiera franco-italiana per permettere alle persone che si presentano alla frontiera francese di esercitare i loro diritti, nel rispetto della legislazione nazionale, europea ed internazionale.

I rappresentanti di associazioni francesi ed italiane, insieme ad avvocati dei due paesi (Nizza, Lione, Parigi, Tolosa, Montpellier, Milano, Genova e Torino) hanno monitorato la situazione alla frontiera e portato assistenza a persone illegalmente respinte dalle autorità francesi permettendo loro di far valere i proprio diritti dinnanzi al tribunale di Nizza, in merito ai casi di respingimento di 20 minori non accompagnati.

Questa missione si resa necessaria perché le autorità francesi continuano a negare i diritti delle persone che attraversano la frontiera per raggiungere la Francia, malgrado le numerose condanne di queste pratiche do parte dei tribunali locali.

II ripristino dei controlli alle frontiere interne deciso dal governo francese alla fine del 2015, e regolarmente rinnovato fino ad oggi, non può giustificare la violazione di principi fondamentali quali la protezione dei minori, II divieto di detenzione arbitraria o ancora il diritto d’asilo.

Eppure ogni giorno le autorità francesi respingono verso l’Italia minori stranieri non accompagnati, in violazione della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia. Viste le modalità dei rinvii, a multi viene di fatto impedito di chiedere asilo in Francia.

In parallelo, i rappresentanti delle associazioni hanno effettuato durante tutto il weekend un lavoro di osservazione alla stazione di Mentone Garavan e davanti alla stazione della polizia di frontiera di Mentone Pont Saint-Louis, constatando che quest’ultima viene utilizzata come luogo di detenzione, 36 persone in questo locale durante la notte da sabato a domenica, per periodi fino a 12 ore. Questi trattenimenti superano la durata massima prevista dalla legge e si verificano in condizioni indegne, senza che le persone private della libertà abbiano accesso ad un avvocato, ad un interprete, ad un medico o a un telefono, in violazione della legge e della sentenza del Consiglio di Stato del 5 luglio 2017.

Le organizzazioni firmatarie continuano a interpellare il Governo francese affinchè interrompa le pratiche illegali di non accoglienza dei richiedenti asilo e dei minori non accompagnati che si verificano alla frontiera con l’Italia. II Governo deve rispettare la legislazione francese ed europea ed il diritto internazionale e la situazione delle persone che attraversano o si presentano alla frontiera deve essere esaminata nel pieno rispetto dei diritti.



Ecco le associazioni umanitarie che hanno aderito:

Francia

Amnesty International France

L’Anafe

L’ADDE

La Cimade

Médecins du Monde

Médecins sans frontiéres

Secours Catholique Caritas France

AdN Association pour la Democratic a Nice

Citoyens Solidaires 06

DTC-Defends ta citoyennetè

LDH Nice

OXFAM France

Pastorale des migrants du diocese de Nice

Roya Citoyenne

Syndicat des Avocats de France Tous Citoyens I

Italia

Amnesty International Liguria

ASGI Caritas Intemelia

OdV Diaconia Valdese Intersos

OXFAM Italia

Terre des Hommes

Italia WeWorld Onus