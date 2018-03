Sarà un sabato speciale per la squadra e per tutto lo staff tecnico della Sanremese.

In vista del match contro la Rignanese, i biancoazzurri sabato terranno l’allenamento e la rifinitura sul prestigioso campo di Coverciano, noto per essere la ‘casa’ della Nazionale Italiana di calcio.

L’accordo è stato possibile grazie al grande impegno della proprietà rappresentata da Renato Bersano, Marco Del Gratta e Dino Miani nel dare alla Sanremese, al mister Massimo Costantino e al suo staff l’impronta professionistica che è tra gli obiettivi primari del sodalizio matuziano.

La squadra partirà per la Toscana domani mattina alle 9. Poi l’allenamento e la rifinitura a Coverciano. Domenica alle 14.30 il fischio d’inizio di Rignanese-Sanremese.