L’Argentina comunica che la gara casalinga contro il San Donato Tavarnelle, prevista per domenica 4 marzo alle 14.30, è stata rinviata al 14 marzo alle ore 14,30 a causa di danni dovuti al maltempo.

