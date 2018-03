Il presidente della Liguria Giovanni Toti lancia un appello ai migranti accampati nel greto del torrente Roja a Ventimiglia che, nonostante l’ondata di gelo non vogliono recarsi al campo di accoglienza della Croce Rossa per il timore di essere identificati. “Il campo è aperto. In questo caso è solo una questione di volontà. Mi appello a chiunque viva quella situazione di disagio di andare a farsi ristorare al campo”.