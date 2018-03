Ventimiglia| I Carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi un muratore di 37 anni residente a Ventimiglia resosi colpevole del reato di Stalking nei confronti della ex compagna coetanea madre dei suoi tre figli. Un comportamento persecutorio nei confronti della donna che si è protratto per mesi. L’uomo fermato dai carabinieri della città di confine si è visto convalidare l’arresto questa mattina in Tribunale ad Imperia.