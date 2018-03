Scuole chiuse anche domani nel Golfo dianese. I Sindaci hanno ritenuto eccessivamente pericoloso l’accesso a molte frazioni e ai Comuni che non sono direttamente sul litorale. “Abbiamo considerato con attenzione tutte le possibilità – spiega il Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso – e valutato le varie criticità. Temiamo che domattina molte strade possano essere ghiacciate e non mettiamo a rischio la sicurezza dei bambini né quella degli operatori. Tutto il lavoro della Protezione Civile e degli altri volontari, oltre che degli operatori dei vari servizi comunali e della Polizia locale, non è bastato a scongiurare il pericolo. Al contrario, ci ha consentito di prendere effettiva coscienza del pericolo e di assumere la decisione di chiusura per domani”.

Il provvedimento di chiusura si intende riferito a tutte le scuole di ogni ordine e grado dei sette Comuni del Golfo dianese: San Bartolomeo al Mare, Cervo Ligure, Villa Faraldi, Diano Marina, Diano Castello, Diano Arentino, Diano San Pietro.