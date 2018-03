CNA Imperia rappresenta ed associa anche le piccole e medie imprese della Provincia che si occupano di giardini e manutenzione del verde in modo qualificato, serio e professionale. Con il progetto #Adottiamo le aree Verdi intende proporre una soluzione per la gestione del verde fondata sulla partecipazione in forma diretta, coinvolgendo ed animando saperi, competenze e capacità di cura espresse dall’imprenditoria locale.

CNA Imperia si fa carico di realizzare le azioni più volte tentate dalla Amministrazione Comunale per la compartecipazione nella gestione delle aree verdi con il contributo delle imprese locali. La partecipazione diretta alla cura del verde di soggetti diversi (imprese, associazioni e cittadini) ha la finalità di realizzare il principio di responsabilità sociale verso il proprio territorio.

Il progetto verrà presentato domani, VENERDì 2 MARZO 2018 ALLE ORE 12.00 presso la sede CNA di Sanremo, in Via Bartolomeo Asquasciati 12 (Piazza Colombo).

Interverranno:

· Michele Breccione, presidente territoriale CNA Imperia

· Vincenzo Palladino, portavoce territoriale CNA Giardinieri Imperia

· Pasquale Di Muccio, amministratore della ditta Benza Srl main sponsor del progetto e coordinatore del progetto