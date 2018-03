Il Ventimiglia Calcio è in lutto per la morte di Giorgio Gozzi, 73 anni, grande sportivo e grande appassionato di calcio di Bordighera. Giorgio Gozzi è il padre di Samuel, calciatore cresciuto nel settore giovanile del Ventimiglia e centravanti della prima squadra dal ’95 al 2008. Samuel Gozzi ha collezionato oltre duecentocinquanta presenze, realizzando un’ottantina di gol e conquistando due promozioni. E’ stato per molto tempo capitano della prima squadra granata.

Dal presidente granata Savarino, dal direttore sportivo Veneziano e da tutti i tesserati del club granata le condoglianze più sentite alla famiglia dello scomparso.