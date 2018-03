In occasione delle votazioni politiche in programma il prossimo 4 marzo, la Croce Azzurra di Vallecrosia in collaborazione con il Comune, metterà a disposizione un’unità mobile di presidio, per assistere e trasportare ai seggi elettorali persone disabili o con difficoltà deambulatorie residenti a Vallecrosia.

Il servizio di trasporto potrà essere prenotato direttamente al comando di Polizia Locale al numero 0184.295415 oppure al centralino della Croce Azzurra al numero 0184.295455.