A decorrere dalle 22 odierne, fine alle 24 del 1° marzo 2018, salvo ulteriori proroghe rese necessarie dall’eventuale prolungamento della perturbazione in alto, la Prefettura di Imperia, riunito il Comitato Operativo per la Viabitità, nonché il Centro Coordinamento Soccorsi, ha disposto, analogamente alle ordinanze emesse dalle Prefetture di Genova e Savona, il divieto della circolazione per gli automezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate, per alleggerire il traffico sull’intera rete stradale ed autostradale.

II Prefetto della Zona di Difesa e di Sicurezza Sud di Marsiglia ha disposto analogo divieto a partire dalle 12 odierne sul tratto della A8 di competenza.