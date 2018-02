Amaie Energia e Servizi srl ricorda che, in conseguenza dell’avviso di criticità nivologica di stato di allerta arancione e rosso diramato dall’Arpal della Regione Liguria, si ricorda che ai sensi delle vigenti ordinanze sindacali, su tutto il territorio comunale NON DEVONO essere esposti i rifiuti da parte degli utenti sia attraverso i mastelli unifamiliari che tramite i sacchi per la raccolta della plastica e dell’indifferenziato, nella serata del 28/02/2018 e, comunque, fino alla cessazione delle condizioni di impossibilità operativa.

Nella giornata del 01/03/2018 rimarranno aperti SOLAMENTE gli ecopunti di piazza Muccioli e di via San Francesco, oltre ai centro di raccolta di Valle Armea e di Coldirodi. Gli Ecopunti di piazza Sardi e di via Rivolte (zona san Costanzo) rimarranno in via eccezionale CHIUSI per motivi precauzionali.