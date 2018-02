Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

A seguito dell’Allerta diramata dalla Protezione Civile regionale http://www.allertaliguria.gov.it/docs/protciv_18652.pdf il Sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso ha emesso una ordinanza nella quale dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne per il giorno giovedì 1° marzo. Viene inoltre disposta la chiusura dalle ore 20 di oggi, mercoledì 28 febbraio, alle ore 24 di domani, giovedì 1° marzo degli impianti sportivi comunali, dei cimiteri, dei giardini pubblici, dei guadi sul Torrente Steria. L’interdizione ai moli siti sul litorale compresi tra il Rio Rodine ed Torrente Steria, del Punto Nautico Attrezzato, del Club Nautico San Bartolomeo al Mare.