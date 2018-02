La riunione proposta dall’Associazione Refugees Welcome Italia prevista per questa sera, 28 febbraio, alle ore 18 presso la sede di Auser Filo d’Argento ad Imperia è rinviata a causa del maltempo che insiste sulla Provincia di Genova provenendo i relatori da quella zona. La riunione è riconvocata per mercoledì 7 marzo alle 18 all’Auser Filo d’Argento di Imperia.