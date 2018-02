Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

La Piscina Comunale Felice Cascione di Imperia, nella giornata di giovedì 1 marzo, sarà aperta regolarmente. Se le condizioni meteorologiche dovessero peggiorare, verranno prontamente comunicati eventuali cambiamenti. Nell’Ordinanza emanata oggi dal Sindaco Carlo Capacci, riguardante la chiusura delle scuole ed alcuni impianti pubblici, non è compresa la Piscina Comunale Felice Cascione che dunque sarà aperta.

