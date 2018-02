Cinque anni fa l’Italia viveva una delle crisi economiche più difficili della stagione repubblicana. Il Pil aveva il segno meno, in una legislatura si erano persi oltre mezzo milione di occupati, gli indici di fiducia erano ai minimi. Nel giro di cinque anni il Paese si è rimesso in moto. Il Pil ha cambiato segno e ora si avvicina al +2%, dal febbraio 2014 ci sono oltre un milione di posti di lavoro in più, gli indici di fiducia sono ai massimi.

La strada tuttavia è ancora lunga. E si può percorrere solo passo dopo passo, senza scorciatoie. Non è tempo di facili promesse o di misure economiche azzardate. È il tempo della serietà e della responsabilità. Di chi non vende fumo ma offre solidità. È il tempo di più lavoro, più Europa, più cultura.

Per questo siamo orgogliosi di presentarvi i nostri candidati al Parlamento Italiano, Anna Russo e Pietro Mannoni, il 28 febbraio alle ore 18.00 presso il Bar Lorenzo in Via Della Repubblica civ. 42. Sarà un’ottima occasione di dibattito sulle proposte che il Partito Democratico realizzerà nella prossima legislatura ed un allegro momento conviviale da condividere con tutti voi. Vi aspettiamo numerosi!

Forza PD!