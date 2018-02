Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il Candidato di Forza Italia alla Camera dei Deputati Giorgio Mulè nella giornata di Mercoledì 28 Febbraio alle 10.45 sarà presente nella città degli aranci per incontrare durante una passeggiata amici e simpatizzanti e tutta la popolazione Dianese.