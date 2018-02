Come MoVimento 5 Stelle ci dissociamo da qualunque azione propagandistica all’interno dell’ospedale di Imperia, che è un luogo di cura e, come tale, deve essere lasciato fuori dalla competizione elettorale. Se, per un disguido, alcuni volantini sono finiti nella sala d’aspetto di Neurologia, ovviamente non possiamo che prendere le distanze, riservandoci di verificare eventuali responsabilità non riconducibili al MoVimento 5 Stelle.

Ma non accettiamo lezioni di stile da parte dell’assessore Viale, esponente di spicco di un partito che in questi anni è stato al centro di alcuni dei più vergognosi scandali della Seconda repubblica. Né possiamo accettare che sia messa in discussione la serietà degli esponenti del M5S, che ha sempre condotto – e continuerà a farlo – una campagna elettorale a stretto contatto col territorio e vicina alle persone dimenticate dai vecchi partiti. Non ci prestiamo a sterili strumentalizzazioni e andiamo avanti per la nostra strada, fieri del MoVimento 5 Stelle, della nostra onestà e delle nostre idee.

MoVimento 5 Stelle Liguria