Due agenti della Stradale di Imperia sono rimasti rimasti coinvolti in un incidente sull’A10, poco dopo il casello di San Bartolomeo al Mare, in direzione Genova.

Pare che la pattuglia stesse viaggiando sulla corsia di sorpasso, quando un camion ha stretto la loro auto di servizio, che è carambolata per un paio di volte, finendo contro il mezzo pesante. I due poliziotti sono stati portati all’ospedale di Imperia.

Avrebbero riportato un “colpo di frusta”, un trauma da cinture e lesioni agli arti.

Per l’incidente si sono formate lunghe code, anche di 8 km, nella carreggiata in direzione di Genova.