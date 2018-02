Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Un pezzo di ferro è stato trovato nella pizza servita alla mensa della scuola elementare Barrili a Genova. La Rete commissioni mensa ha denunciato l’accaduto su Facebook. Il ritrovamento risale alla scorsa settimana ma la notizia è stata resa pubblica dopo la conferma dal servizio ristorazione scolastica del Comune. L’Asl ha avviato una indagine. Sarà effettuato un sopralluogo presso il produttore di basi precotte per verificare i macchinari.

L'Asl ha avviato una indagine. Sarà effettuato un sopralluogo presso il produttore di basi precotte per verificare i macchinari