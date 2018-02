E’ durata solo un set la resistenza del Grafiche Amadeo Riviera Volley contro il forte Zephirtraiding La Spezia nel campionato maschile di serie C. I ragazzi di Ciogli hanno giocato lottando punto a punto ma cedendo nella parte finale del set perso per 20 a 25. Nulla da fare negli altri set in cui si è visto il divario tecnico tra le due squadre set persi per 12-25 e 16-25. Nulla di compromesso in classifica perché le avversarie hanno tutte perso ed il Grafiche Amadeo mantiene il settimo posto.