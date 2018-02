I giovanissimi Under17 della Rari Nantes Imperia non riescono ad uscire dal periodo sfortunato e, dopo la sconfitta contro Sestri, arriva anche il k.o. casalingo contro Savona.

Per l’occasione, in panchina si è seduto Nicola Rosso che ha sostituito Enrico Gerbò, colpito dall’influenza. La partita è stata molto combattuta, ne è uscito un tabellino avaro di gol ed a far la voce grossa sono state le difese.

A conti fatti, sono stati decisivi i primi otto minuti terminati sullo 0-2 per i savonesi.

La Rari (ancora falcidiata dalle assenze) ha sempre tenuto il passo degli avversari ma non è mai riuscita ad infilare quella marcia in più che avrebbe permesso l’aggancio. Così, la doppietta di Kovacevic ed il gol di Russo non hanno portato i frutti sperati.

TABELLINO

R.N.IMPERIA – R.N.SAVONA 3-5

(0-2; 1-1; 1-1; 1-1)

IMPERIA – DiFini, Sapino, Merkaj E., Merkaj R. cap., Russo 1, Kovacevic 2, Bracco, Pario, Piskunov, Sapino, Grosso, Ferrari. All.: Rosso

SAVONA – Cricrì, Aulisio, Parisi, Ispulla, Canova, Drago 1, Porrini, Marini cap., Finotti, Montedoro 1, Roggerone 1, Viganego 1, Grassi 1.

Note: uscito per limite di falli Montedoro (S) nel quarto tempo