Mercoledi ore 16.00

Biblioteca comunale Imperia L.Lagorio Piazza De Amicis

https://www.facebook.com/events/125803194912624/

Dopo una campagna elettorale esaltante ed estenuante ci ritroviamo alla biblioteca di Imperia per presentare il nostro progetto alla città.

Saranno presenti i candidati del Ponente Ligure

Renato Donati collegio uninominale della Camera

Amelia Narciso collegio uninominale del Senato

Mauro Servalli capolista collegio plurinominale della Camera

Andrea Amante collegio plurinominale della Camera

Mary Albanese collegio plurinominale del Senato

Chi siamo noi?

Siamo quelli che non vengono mai interpellati: i lavoratori che devono far quadrare i conti a fine mese; i disoccupati e i poveri che vengono abbandonati al loro destino; le donne vittime di soprusi e discriminazioni; gli studenti consegnati a un futuro di sfruttamento e a un’istruzione di bassa qualità; i pensionati che devono aiutare figli e nipoti; i migranti che vengono cacciati e ridotti in schiavitù.

Siamo le persone normali, quelli colpiti dalle politiche dei governi, quelli che non hanno voce… ma che non si sono mai arresi.

In tutto il Paese, si sta ricostruendo un fronte di alternativa ,di solidarietà, di protagonismo delle forze vive del territorio!

ISTRUZIONE, SANITA’, LAVORO, TUTELA AMBIENTALE, LOTTA ALLA CORRUZIONE E ALLE MAFIE, PACE E RIDUZIONE DELLE SPESE MILITARI, CONTROLLO POPOLARE: UN PROGRAMMA CHE METTE AL CENTRO NOSTRE ESIGENZE, I NOSTRI DESIDERI, I NOSTRI SOGNI.

Siccome che siamo dei poveracci, abbiamo bisogno di raccogliere fondi!

Alle 20 ci vediamo per una gustosa cena ai camalli.

Come da tradizione.

Potere al Popolo