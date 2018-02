Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Gli agenti riescono a identificare l’anziano e a contattare il figlio che, preoccupato, si precipitava in pizzeria ove l’uomo era stato accolto come un gradito ospite inaspettato.

Solo successivamente si scoprirà che il soggetto altro non è che un signore anziano di circa 70 anni con dei problemi neurologici che si era allontanato da casa senza avvisare nessuno.

È calata la sera ad Imperia e con essa il freddo che questi giorni colpisce tutta la provincia. Sono le ore 23.00 quando il proprietario di una pizzeria in pieno centro a Oneglia chiama la Polizia di Stato segnalando la presenza, davanti al suo locale, di una persona in stato confusionale.