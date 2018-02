Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il Comune di Sanremo comunica che, in caso di smarrimento o di necessità di rinnovo della tessera elettorale, è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune di Sanremo (presso l’anagrafe). L’ufficio elettorale osserva il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30. In occasione delle consultazioni elettorali di domenica 4 marzo 2018, osserverà anche il seguente orario straordinario: – venerdì 2 marzo dalle 9 alle 18 – sabato 3 marzo dalle 8 alle 18 – domenica 4 marzo dalle 7 alle 23

