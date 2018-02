Torna sabato 3 Marzo alle ore 16.30, con “FAGIOLI” un evento espressamente dedicato ai più piccoli, “TeaLtro” la nuova rassegna teatrale di Bordighera.

Un bello spettacolo proposto da “I Teatri Soffiati” per bimbi dai 4 ai 10 anni con un mini laboratorio-show a seguire, compreso nel prezzo del biglietto, inserito in cartellone proprio per accontentare anche i piccoli spettatori che per l’occasione saranno ospitati nella bella location della Chiesa Anglicana.

Consigliabile quindi prenotare per non perdere l’occasione di trascorrere un piacevole, divertente, alternativo e anche istruttivo pomeriggio in compagnia del teatro

Direttamente dal Trentino Alto Adige in scena ci saranno Alessio Kogoj e Giacomo Anderle, autori e attori dello spettacolo tratto dalla famosa favola inglese di Jack e il fagiolo magico.

Fagioli nel 2016 è stato ospite del Festival della Biodiversità e a Torino di Slow Food Terra Madre / Salone del Gusto. Uno spettacolo con una girandola di personaggi all’interno di una cornice narrativa avvincente in cui si mescolano teatro, magia, clowneria, musica dal vivo e canto, che diverte e conquista sia i piccoli (4-10 anni) che i grandi che li accompagnano.

A seguire un MINI LABORATORIO post-show (della durata di circa 20 minuti) ideato in collaborazione con il Museo delle Scienze di Trento (MUSE) in cui i due attori spiegano ai bambini l’importanza dei legumi per la terra e l’alimentazione.

Biglietto Intero: € 12,00

Ridotto per over 65 e studenti: € 10,00

Ridotto per ragazzi fino a 14 anni: € 8,00

Apertura biglietteria: il pomeriggio dello spettacolo all’Anglicana ore 15,30

INFO – PRENOTAZIONI – ABBONAMENTI: +39 338 6273449 / +39 0184 272205 – 272230 (orario ufficio)

liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com