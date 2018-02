Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Stadio “Morel” chiuso e allenamenti sospesi oggi, lunedì 26 febbraio, per tutte le squadre del Ventimiglia Calcio. I responsabili della società granata sperano di riprendere l’attività domani, martedì 27. Uno stadio così non si vedeva dal lontano gennaio 2006.

