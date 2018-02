All’autoporto di Ventimiglia 6 migranti africani che cercavano di andare in Francia a bordo di un tir sono stati intercettati dalla Finanza, grazie alla segnalazione di un camionista che aveva sentito strani rumori provenire da un vicino autoarticolato. Due tra loro hanno rifiutato di essere fotosegnalati e sono stati denunciati per violazione della legge sull’immigrazione clandestina e per il rifiuto di fornire le generalità. Gli altri quattro sono stati riaccompagnati al centro di accoglienza del Parco Roja.