Il prossimo week-end (3/4 marzo) vedrà svolgersi il “Trofeo Gianni Cozzi”, in collaborazione con lo Yacht Club Aregai, che rappresenta la quinta ed ultima tappa del Campionato Invernale West Liguria, in attesa di una delle più importanti manifestazioni del suo calendario, ovvero la Paul&Shark Italian Dragon Cup, dal 22 al 25 marzo