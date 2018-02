Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 24 febbraio il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, accompagnato dal Presidente Consiglio Comunale di Sanremo, Alessandro Il Grande, ha fatto visita alla Sezione A.N.F.I. “Generale c.a. Domingo Fornara” di Sanremo. E’ stato un incontro particolarmente significativo sul piano istituzionale, utile per sottolineare anche l’importanza di alcuni aspetti logistici e attività del sodalizio presieduto dal Maresciallo Antonio Piccirillo.

