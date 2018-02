Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Lo spettacolo si terrà sabato 3 marzo alle ore 21 presso il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare (IM). Per prenotazioni e informazioni: 335 8309142

Tutto il ricavato andrà a sostegno del progetto A.I.FO. di microcredito per le donne di Gabu in Guinea Bissau.

Lo spettacolo è in collaborazione con il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare (IM) e A.I.FO. in occasione delle celebrazioni nazionali della vita e dell’opera di Raul Follereau.

I LuciDa Crash, rock band imperiese formata da Andrea Multari, Walter Schivo, Ivan Avallone e Lorenzo Ricchetti, si sperimentano in una nuova avventura musicale. “Ribelli” è uno spettacolo a cavallo fra il racconto teatrale e un concerto rock. Un’ora di musica che accompagna l’avventura di Shaun, protagonista della storia, attraverso un mondo di illusioni, creature archetipiche e pericoli. Una storia di ribellione e rinascita.

Una nuova avventura per la band imperiese che presenta uno spettacolo a cavallo fra il racconto teatrale e un concerto rock, sabato 3 marzo