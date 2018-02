La Federazione Italiana Pallavolo ha assegnato al Centro volley Sdp Mazzucchelli Sanremo il marchio di qualità Fipav stagione 2017/18.

Il presidente Maria Rita Galliano invitata a Genova per la consegna dell’importante riconoscimento si è vista consegnare la targa ufficiale direttamente dalle mani del Presidente Federale l’Avvocato Bruno Cattaneo alla presenza di tutte le più importanti realtà pallavolistiche liguri.

Il marchio ottenuto è l’ambita ricompensa al lavoro svolto da tutti coloro che operano all’interno della nostra associazione sportiva e va dedicato ai ragazzi e alle ragazze che con impegno e passione praticano questo meraviglioso sport.

“Sanremo è città Europea dello sport 2018 e nonostante le tante difficoltà che affrontiamo quotidianamente, noi ci crediamo davvero – dicono i dirigenti del club sanremese – Non un semplice premio, ma uno stimolo a fare ancora meglio per le stagioni a venire”.