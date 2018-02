L’Associazione Volontari Sanremo Protezione Civile sta monitorando, in queste ore, la situazione nell’immediato entroterra di Sanremo.

In particolare la neve si sta avvicinando alla zona di San Romolo ed è previsto, come già preannunciato in questi giorni, un calo piuttosto significativo delle temperature.

Dieci le persone che, in collaborazione con la Polizia Municipale, stanno presidiando la zona e, sicuramente, si occuperanno dello spargimento del sale per le strade interessate, nel caso in cui la pioggia si trasformasse in neve e per questo motivo alcuni sacchi sono già stati posizionati nei punti di maggiore criticità.

La Protezione Civile invita i residenti e le persone che, per esigenze hanno necessità di percorrere le strade montane, alla massima attenzione.