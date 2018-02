Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Pubblicava annunci su internet alla ricerca di colf e, una volta contattato da donne a caccia di un lavoro, le incontrava e le portava nella sua abitazione, dove le palpeggiava durante lo svolgimento delle mansioni domestiche. A La Spezia sono stati disposti gli arresti domiciliari a carico di uno spezzino di 50 anni con l’accusa di violenza sessuale. L’arresto è stato eseguito dopo la querela sporta da una quarantenne. Il 50enne, pochi mesi fa, era stato assolto per insufficienza di prove per un episodio simile.

Pubblicava annunci su internet alla ricerca di colf per poi molestarle sessualmente