La Cascione torna ad abbracciare le giallorosse ed il pubblico esce festante dall’impianto dopo il 20-1 su Etruria Nuoto. La Rari Nantes Imperia trova così la terza vittoria in tre partite.

Per tante ragazze era l’esordio in Prima Squadra davanti al pubblico di casa e l’emozione ha imballato le ragazze di Stieber, nei minuti iniziali. Trovata la via del gol, con Anna Amoretti, la Rari si è sbloccata e ha macinato azioni confezionando il 20-1 finale.

E’ stata la giornata delle prime volte: Anna Amoretti, Margherita Amoretti, Elisabetta Sattin (doppiette per loro) e Lise Accordino non avevano mai segnato con la Prima Squadra. A completare la giornata perfetta per il ‘trio Amoretti’, gli otto gol di capitan Sara Amoretti(sempre più trascinatrice). Entrano nel tabellino anche Margherita Garibbo con una tripletta e Nicole Ruma con due gol.

Nel prossimo turno (domenica 4 marzo, alle 15) la Rari sarà ospite del Lerici.

TABELLINO

R.N.IMPERIA – ETRURIA NUOTO 20 – 1

(5-0; 6-1; 4-0; 5-0)

IMPERIA – Sowe, Garibbo 3, Martini, Amoretti M. 2, Ruma 2, Mirabella, Amoretti A. 2, Ferraris, Sattin 2, Accordino 1, Bessone, Amoretti S. cap. 8, Di Mattia. All.: Stieber

ETRURIA – Marconcini, Prosperi, Mazoni, Loreti , Firoavanti, Baldini, Tafi, Giglioli, Grazzini, Carli 1, Vaccari, BOchicchio. All.: Fondi

Note: dal terzo tempo in porta Di Mattia (I); sup.num. Imperia 6/10; Etruria 1/10