Oggi il CNSAS Liguria insieme agli SMTS della Croce Rossa, sono intervenuti per un infortunio durante la gara di Trail Running Three for Team, nel territorio del comune di Arenzano. Sul finire della gara forse anche a causa delle condizioni meteo sfavorevoli una runner ha riportato un trauma alla caviglia.

In quel momento cadeva un leggero nevischio e le temperature erano piuttosto basse, i Tecnici insieme alla Croce Rossa hanno stabilizzato l’infortunata e trasportata con barella a portantina fino alla più vicina strada carrabile per il trasferimento all’ambulanza e il trasporto in ospedale.