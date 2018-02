Momenti di tensione vicino allo dello stadio Luigi Ferraris a Genova, dove alle 15 si gioca Sampdoria-Udinese, per la segnalazione di un uomo armato di una pistola dentro un palazzo. L’uomo è stato visto entrare in un palazzo di via Casata Centuriona e sul posto sono giunti poliziotti delle volanti, della Squadra Mobile e gli specialisti dell’Unità speciale anti terrorismo della Polizia. A quanto sembra l’uomo sarebbe coinvolto in una lite per gelosia