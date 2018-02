Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Si tratta di una serranda di sicurezza in acciaio controllata elettronicamente con un telecomando . nel VIDEO I dettagli

Camporosso| Un innovativo progetto per la sicurezza domestica è stato brevettato a Camporosso dall’ Europa Serramenti di Manuel e Paolo De Geso.

Video Promo| L’innovativo brevetto per la sicurezza domestica di Il Centro Europa...