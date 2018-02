Fabio Fognini che si è qualificato per le semifinali del “Rio Open”, torneo Atp in corso sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. Nei quarti di finale ha battuto per 6-7(3-7) 6-3 6-1, dopo oltre due ore e mezza di gioco, lo sloveno Aljaz Bedene. In semifinale Fognini sfiderà lo spagnolo Fernando Verdasco. Nell’altra semifinale si affronteranno il cileno Nicolas Jarry e l’argentino Diego Schwartzman.