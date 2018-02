Nel pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sanremo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere traendo in arresto E.B.I., marocchino cl. 88, senza fissa dimora, con diversi precedenti di polizia.

L’uomo, unitamente ad un altro connazionale pregiudicato, si era reso protagonista all’inizio del mese del reato di rapina e lesioni nei confronti di un giovane, sottraendogli in orario notturno fuori da un locale di ristorazione a Sanremo, il proprio cellullare dalla tasca, ingaggiando una breve colluttazione con la vittima rimasta lievemente ferita, dandosi poi a precipitosa fuga.

Nella circostanza il complice era stato arrestato in flagranza da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile con l’ausilio di una Volante del locale Commissariato, ed è tuttora detenuto in carcere.

I successivi accertamenti investigativi compiuti dai Carabinieri del Nucleo Operativo hanno consentito di delineare l’identikit del secondo rapinatore riconosciuto dalla vittima mediante individuazione fotografica.

Il GIP di Imperia, concordando pienamente con le risultanze investigative dei Carabinieri, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’arrestato è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Imperia.