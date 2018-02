Ultimi preparativi per la Sanremese in vista del match di domani al “Comunale” contro la Massese. Fischio d’inizio alle 15.

Per il match di domani Massimo Costantino potrebbe recuperare a centrocampo Max Taddei, fuori da diverse settimane per una contusione al ginocchio. In dubbio anche Luigi Castaldo, Nicholas Costantini e Filippo Scalzi.

La Massese si trova al momento al settimo posto in classifica con un bottino di 38 punti frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. I bianconeri toscani sono reduci dal pareggio interno di domenica scorsa (1-1) contro la Lavagnese.

Il prezzo dei biglietti per Sanremese – Massese sarà: tribuna centrale 25€ (20€ ridotto); tribuna laterale 18€ (15€ ridotto); gradinata Nord 10€ prezzo unico; settore ospiti 10€ prezzo unico.

La partita di domani contro la Massese sarà anche l’occasione per la prima apertura al pubblico della nuova area hospitality del “Comunale”.

L’ingresso nella zona lounge biancoazzurra è esclusivamente su invito, avranno altresì diritto di accesso i titolari di biglietto o abbonamento in tribuna centrale. L’ingresso nell’area sarà regolamentato da un braccialetto.