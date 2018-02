Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Imperia comunica che da oggi, sabato 24 febbraio, è stata riaperta al traffico via Cascione, nel tratto a valle della galleria Gastaldi, chiusa per il rifacimento della pavimentazione in corrispondenza della ex pasticceria Giudice.

Nel periodo di chiusura si è proceduto al riposizionamento di alcune basole anche nella parte più in basso, nei tratti in cui le stesse erano maggiormente sconnesse.

La chiusura della strada è stata prolungata di qualche giorno rispetto alle previsioni perché, in presenza di basse temperature, il processo di solidificazione del cemento è più lento. Da oggi via Cascione è nuovamente aperta e transitabile.