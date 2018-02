A causa le avverse condizioni atmosferiche, ad Imperia il Comitato San Giovanni è stato costreto a posticipare nuovamente lo svolgimento del “Carnevale in piazza” previsto per oggi sabato 24 febbraio, a sabato 3 marzo con le stesse modalità di svolgimento. Inizio ore 14,30 piazza san Giovanni ad Oneglia, con la partecipazione del duo Marbella & Fortunello.

“Nonostante i contrattempi di queste ultime due settimane, abbiamo deciso ugualmente di organizzare il “nostro carnevale” sempre molto atteso e gradito dai bambini. Vi aspettiamo numerosi tra qualche giorno, nella speranza trovare le migliori condizioni favorevoli per trascorrere insieme alcune ore in allegria e divertimento” dice Marco Podestà.