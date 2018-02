Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Nel primo pomeriggio di oggi un ragazzo ha viaggiato per 400 metri agganciato al locomotore posteriore di un treno regionale, partito dalla stazione di Ventimiglia e diretto a Genova. Il macchinista ha fermato il treno ed alcuni passeggeri hanno fatto salire il giovane dall’ultima porta della vettura. Il convoglio è ripartito ed il giovane è sceso alla stazione di Vallecrosia, allontanandosi senza farsi identificare.

Ventimiglia, ragazzo viaggia per 400 metri agganciato al locomotore posteriore di un...